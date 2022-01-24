«Ах вы stupid'ы»: названы популярные фразы молодёжи в регионах России

В России запустили проект карты «языка молодёжи». Люди из разных регионов собирают необычные афоризмы, которые молодежь использует в речи, сообщили NEWS.RU в пресс-службе проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Марафон получил название «Подслушки». Фразы собирают через специальное приложение в соцсети «ВКонтакте», где могут зарегистрироваться все желающие.

Молодые люди в разных регионах России могут говорить по-разному с использованием своих специфических выражений. Часто к ним примешиваются местные обычаи, традиции, мода. Но всё зачастую составляет некий уникальный культурный код, характерный для той или иной местности, а в целом становится новым языком, на котором выражаются молодые россияне. Откуда участники «Другого Дела» брали эти фразы? Они слышали их на улице, в магазине, в метро от своих сверстников, — сказал руководитель проекта Кирилл Хвиль.

По его словам, молодые люди заинтересовались марафоном: всего за два дня на платформу поступили сотни фраз и выражений. Так, в Санкт-Петербурге среди молодежи популярна фраза «не скамь меня сегодня». В Свердловской области можно услышать возглас «ах вы stupid'ы», во Владивостоке молодёжь уверена, что «человек лучше, чем сумма его недостатков».

В Москве можно услышать фразу «тьмы нет, потому что свет всегда сильнее», в Казани говорят «плата за индивидуальность — одиночество». В Иваново молодежь придумала альтернативные значения слову «бабайка» — его местные жители трактуют не только как выдуманного персонажа, но и как предмет посуды, контейнер или детскую игрушку.

Ранее компания Brand Analytics назвала самое популярное слово в социальных медиа в 2021 году. Слово «вакцинация» упоминалось около 33,5 млн раз, что почти в 6 раз больше, чем годом ранее.