Агроном пообещал, что россияне не заметят дефицита чая

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Даже истинные ценители чистого индийского чая не заметят какого-либо его дефицита из-за закрытия крупных плантаций в Индии. Об этом беседе с «Москвой 24» сообщила агроном, специалист по чаю Елизавета Тихонова.

Тихонова рассказала , что весь чай, который продаётся в России под именем индийского, как правило, купажированный с другими видами чая. Часто его смешивают в пропорции 50:50 или кладут хотя бы 25%.

Если вы покупаете в магазине фасованный чай, то не найдёте чисто индийского. А если на развес, то там даже невыгодно продавать купажированный, продавать выгоднее чистый, — отметила Тихонова.

Кроме того, по её словам, в Россию поступает в основном недорогой индийский час, а высокосортный, например Ассам, поставляется в ограниченном количестве. К тому же запасы хорошего индийского чая в стране достаточно большие.

Ранее сообщалось, что резкий рост числа заражённых коронавирусом в Индии, а также сильная засуха на северо-востоке страны могут помешать сбору урожая чая. Производители предупредили, что если ситуацию с COVID-19 не удастся взять под контроль, цены на чай вырастут.

На 90 плантациях в штате Ассам, крупнейшем производителе чая в стране, было зафиксировано в общей сложности около 500 случаев заражения коронавирусом. Власти пытаются остановить распространение COVID-19 на 800 других плантациях штата.