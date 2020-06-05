Агаларов рассказал о рискованном строительстве госпиталя в «Крокус Экспо»

https://static.news.ru/photo/da470c88-a710-11ea-a948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство временного госпиталя в выставочном комплексе «Крокус Экспо» потребовало нескольких нестандартных технических решений, заявил президент Crocus Group Араз Агаларов. Бизнесмен признался — некоторые из них он придумал сам.

Бетонный пол «Крокус Экспо» не оборудован канализацией. Специалистам пришлось подвести к зданию специальные насосные станции для установки санузлов. По словам Агаларова, он рисковал, так как система могла не справиться с нагрузкой, судя по паспортным данным, передаёт телеканал «360».

Но я сделал такую маленькую хитрость: вот эта труба, которая должна была идти по горизонтали, я её сделал с уклоном. Его не видно, но это помогает увеличить дальность. Проектировать [было] достаточно сложно, а исполнить ещё сложнее, тем более в ограниченные сроки, — признался предприниматель.

Агаларов добавил, что собирается в будущем разобрать госпиталь и хранить на складе на случай чрезвычайных ситуаций.

Объект возвели всего за неделю. 12 мая 2020 года он принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Одновременно комплекс может оказать помощь 1040 гражданам.

В России за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528.

Также за последние 24 часа медики выявили 8726 случаев в 85 регионах РФ, из них 1855 в Москве. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834. Выздоровели 212 680 граждан, из них 8057 поправились за последние сутки. Всего в мире заразились COVID-19 более 6,6 млн человек, свыше 391 тысячи умерли, более 2,8 млн исцелились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве прибегают к экспериментальным способам терапии коронавируса, в частности к гипербарической оксигенации (ГБО). Эту методику опробовали на 25 пациентах, в общей сложности им проведено уже более 100 баросеансов.