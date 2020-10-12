Аэропорт Белграда сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Москву

https://static.news.ru/photo/6a63417c-0c8f-11eb-b835-fa163e074e61_660.jpg Фото: jaba1977/wikimedia.org

Пассажирские лайнеры вновь начали летать между столицами Сербии и России. Об этом сообщили в пресс-службе белградского аэропорта Никола Тесла.

Прямое авиасообщение между Москвой и Белградом восстановлено. С октября осуществляются прямые рейсы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, — приводит сообщение ТАСС.

Как отметили в воздушной гавани, для более подробной информации по рейсам необходимо обращаться в авиакомпании, предоставляющие услуги.

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 1 августа полёты возобновились с Турцией (Анкара и Стамбул), Великобританией и Танзанией. С 10 августа стали доступны турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан, с 15-го — Швейцария, с 8 сентября — Египет, ОАЭ и Мальдивы.

9 октября первый заместитель главы Минтранса, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько встретился в послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Нерадько и Джалали также обсудили перспективы возобновления авиасообщения между двумя странами.

Как писал NEWS.ru, ранее Таиланд усилил погранконтроль из-за нелегалов с коронавирусом.