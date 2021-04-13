«Аэрофлот» организует дополнительные рейсы из Турции

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Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы для вывоза россиян из Турции на время ограничения авиасообщения между странами - с 15 апреля по 1 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

В период с 15 апреля по 1 июня «Аэрофлот» выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее — дважды в неделю, по вторникам и пятницам, — приводит ТАСС выдержку из сообщения компании.

Отмечается, что пассажирам отменённых рейсов Стамбул — Москва и Анталья — Москва будет предложен вариант с переоформлением билетов на выполняемые рейсы без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.

Пассажирам рейсов Москва — Стамбул/Анталья и Санкт-Петербург — Стамбул/Анталья, по которым перевозка уже стартовала, но обратный перелёт запланирован с 15 апреля по 1 июня, обмне также будет осуществлён без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.