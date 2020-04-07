«Аэрофлот» 8 апреля вывезет россиян с Мальдив и из Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/833dfea4-78c3-11ea-a6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» вернёт на родину россиян, которые находятся в мальдивской столице Мале. Рейс состоится 8 апреля.

В этот же день планируется выполнить рейс из Нью-Йорка. Самолёты отправятся в эти два города уже 7 апреля.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.