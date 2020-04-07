«Аэрофлот» 8 апреля вывезет россиян с Мальдив и из Нью-Йорка

Авиакомпания «Аэрофлот» вернёт на родину россиян, которые находятся в мальдивской столице Мале. Рейс состоится 8 апреля.
В этот же день планируется выполнить рейс из Нью-Йорка. Самолёты отправятся в эти два города уже 7 апреля.
Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
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