Общество

«Аэрофлот» 8 апреля вывезет россиян с Мальдив и из Нью-Йорка

14:25, 07 апреля 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» вернёт на родину россиян, которые находятся в мальдивской столице Мале. Рейс состоится 8 апреля.

В этот же день планируется выполнить рейс из Нью-Йорка. Самолёты отправятся в эти два города уже 7 апреля.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

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