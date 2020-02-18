https://static.news.ru/photo/bc817508-524c-11ea-8733-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокаты оставшихся осуждённых по делу «Сети», получивших в общей сложности 86 лет колонии, обжаловали приговоры своих подзащитных. Ранее решение суда оспорили юристы Армана Сангынбаева, Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурского и Михаила Кулькова.

Как сообщает «Интерфакс», 18 февраля апелляции подали адвокат Максима Иванкина (приговорён к 13 годам строгого режима), Андрея Чернова (приговорён к 14 годам лишения свободы) и Василия Куксова (получил девять лет колонии).

10 февраля 2020 года семеро фигурантов дела получили сроки от 6 до 18 лет колонии. После приговора в защиту осуждённых уже выступили российские учёные, журналисты, кинематографисты, учителя, психологи, а также работники книжных магазинов.

Как ранее писал NEWS.ru, обнародованная информация о пытках в отношении фигурантов дела «Сети» не проверялась по линии Кремля. Данное действие не является прерогативой администрации президента.