Адвокаты обжаловали арест Фургала по делу об организации убийств

https://static.news.ru/photo/20c161a0-c4ed-11ea-81ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств, сообщил адвокат Борис Кожемякин.

По его словам, защита подала апелляционную жалобу, включающую просьбу изменить губернатору меру пресечения, которая не была бы связана с содержанием под стражей.

Адвокат добавил, что жалобу рассмотрят в Московском городском суде, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что арест Фургала связан с опасениями властей из-за его чрезвычайно высокого рейтинга. Согласно опросам, он входит в топ-5 самых популярных губернаторов. Он напомнил ситуацию с Павлом Грудининым, которого, по его словам, «смяли» и «затравили», чтобы он ни в коем случае снова не пошёл на выборы в 2024 году. То же самое сейчас происходит с Фургалом.

Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По оценках политологов, в акциях протеста приняли участие до 40 тысяч человек. Власти Хабаровского края в свою очередь выступили с обращением. Они призвали жителей региона не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах. По их словам, за беспорядками стоят несистемная оппозиция и блогеры.