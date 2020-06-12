«Нам препятствуют»: Адвокат Ефремова не может связаться с семьёй погибшего

https://static.news.ru/photo/5e36f1f8-ad73-11ea-8834-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Шаргородская Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Представители Михаила Ефремова, который стал виновником ДТП, пытаются связаться с семьёй погибшего. Пока безрезультатно, заявила адвокат артиста Елизавета Шаргородская.

Мы пытаемся связаться с родственниками, но, конечно, нам препятствуют. Потому что сейчас это удобно, — отметила юрист в интервью телеканалу «360».

По её словам, сторона защиты не может достучаться до потерпевших, потому что кто-то этому препятствует. При этом она решила не рассказывать, зачем они хотят связаться с родственниками Сергея Захарова.

Ефремов, который спровоцировал 8 июня смертельное ДТП в центре Москвы, сев за руль пьяным, записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. Он пообещал помочь родственникам Захарова, подчеркнув, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить свою вину».

Как ранее писал NEWS.ru, семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, спровоцированного актёром Михаилом Ефремовым, отказалась принимать извинения и деньги от виновника аварии.