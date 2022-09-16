Адвокат Жорин: у Галкина почти нет шансов выйти из списка иноагентов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Физическим лицам и СМИ, которые попали в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ, следует подать жалобу на решение, чтобы выяснить причину внесения в этот список, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Так эксперт прокомментировал решение ведомства включить в число иноагентов комика и шоумена Максима Галкина. Жорин пояснил, что на официальном сайте ведомства не указана причина включения в реестр, а всего лишь стоит формулировка «финансирование со стороны третьего государства».

Первое, что необходимо сделать — подать жалобу на решение. Обжаловать нужно не столько, чтоб отменить решение, а чтобы понять, что там, чтобы в дальнейшем, в случае устранения этих причин, можно было требовать, чтобы Минюст исключил вас из списка иноагентов, — рассказал адвокат.

При этом он исключил возможность отмены такого решения в отношении известных людей. Жорин напомнил, что после внесения в список иноагентов публичная деятельность таких людей сильно ограничена: «начиная от запрета на преподавательскую деятельность и заканчивая необходимостью после каждой публикации указывать на себя, что ты являешься иностранным агентом».

Плюс ко всему рекламных контрактов становится меньше и интеграций, так как обыватель не понимает разницу между иноагентом и экстремистом, многие путают. У рекламодателей представление, что это чуть ли не запрещенная деятельность, но это не так, — добавил Жорин.

Адвокат также предупредил, что при нарушении правил предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Минюст РФ ранее признал комика и шоумена Максима Галкина иноагентом, информация об этом появилась на сайте ведомства. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Согласно информации на портале Минюста, Галкин занимается политической деятельностью.

Галкин не раз выступал с критикой России. Юморист даже заговорил на латышском языке на одном из концертов в Латвии, опасаясь, что на него могут завести в России уголовное дело. О своём возвращении на родину артист не говорит, хотя и не собирается продавать особняк в подмосковной деревне Грязь.