https://static.news.ru/photo/a7701758-41e1-11ea-b0ed-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитному требуется повторная экспертиза на вменяемость. По словам защиты, в проведённой накануне психиатрической экспертизе его не устроили некоторые моменты.

Почуев не подтвердил, что его подзащитного признали вменяемым.

Результаты экспертизы составляют тайну следствия, я не могу их разглашать, — цитирует адвоката РИА Новости.

В ноябре прошлого года преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета выловили из реки Мойки. В рюкзаке Соколова нашли пистолет и отрезанные кисти женских рук, а в квартире — частично расчленённое тело его любовницы и аспирантки Анастасии Ещенко.

Как ранее писал NEWS.ru, психиатры опровергли доводы защиты, что Соколов совершил убийство в состоянии аффекта и под влиянием «психотравмирующей ситуации», которую якобы создала Ещенко. Не подтвердилось и влияние полнолуния на психику историка. Также не подтвердилась версия об убийстве девушки во сне.