Адвокат Шевчука отреагировал на решение суда по делу музыканта Адвокат Шевчука Передрук заявил, что защита будет обжаловать приговор суда

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Адвокат лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Александр Передрук прокомментировал NEWS.ru решение уфимского суда по делу о публичной дискредитации российской армии. Он отметил, что сторона защиты считает приговор несправедливым и собирается его обжаловать. Шевчука признали виновным в публичной дискредитации российской армии, ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

С постановлением суда мы не согласны. Конечно, будем обжаловать, как только получим копию мотивированного решения, потому что сейчас только оглашена заявительная часть, — сказал Передрук.

Он отметил, что после заседания суда еще не связывался с Шевчуком. Музыкант отсутствовал на судебном заседании по причине карантина из-за контакта с зараженным коронавирусом.

В середине мая, после концерта в Уфе, на Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Исполнитель раскритиковал боевые действия на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Дело против музыканта было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука. После этого петербургский суд вернул документы в Уфу из-за некорректного оформления.

15 июля стало известно, что дело вновь было зарегистрировано в суде Северной столицы. Спустя несколько суток оно было направлено в Уфу и далее никуда не пересылалось.