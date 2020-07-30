Адвокат семьи погибшего водителя оценил срок рассмотрения дела Ефремова

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Дело актёра Михаила Ефремова о смертельном ДТП суд будет рассматривать «месяц-полтора», заявил семьи погибшего Александр Добровинский. По словам адвоката, материалов набралось всего на 5 томов, плюс 7 часов видеозаписей.

Он добавил в эфире телеканала «России 1», что заседания будут идти ежедневно. Актёр устроил ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, как установила экспертиза, также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Артиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии. 30 июля Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв резко отреагировал на слова адвоката Михаила Ефремова, заявившего о том, что актёр не страдает алкоголизмом, а выпивает эпизодически. По мнению Эльмана Пашаева, это не даёт оснований считать человека алкоголиком.