Адвокат Сафронова заявил, что он не планирует просить Путина о помиловании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Адвокат осужденного за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова Дмитрий Катчев заявил, что он пока не планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с прошением о помиловании. В разговоре с РИА Новости правозащитник отметил, что будет ждать кассационного рассмотрения жалобы на приговор и только после этого юрист и его клиент могут вернуться к обсуждению подобного шага.

Мы сначала дождемся кассационное рассмотрение жалобы на приговор, тогда и вернемся к этому разговору, пока принято такое решение, — рассказал Катчев.

Согласно закону, подать прошение о помиловании может любой осужденный. Сначала его обрабатывает комиссия по вопросам помилования и дает заключение, после чего вместе с другими документами далее направляется президенту на рассмотрение. Исключения составляют те случаи, когда комиссия принимает решение отклонить прошение — зачастую такая мера распространяется на тех заключенных, которые не признали вину.

Ранее первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор в виде 22 лет лишения свободы, вынесенный Московским горсудом Сафронову по делу о государственной измене. В обвинительном заключении говорится о том, что подсудимый передал определенным лицам семь файлов с секретной информацией. Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом.

4 сентября Мосгорсуд огласил приговор Сафронову на закрытом заседании. Журналиста приговорили к 22 годам лишения свободы и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. После задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года Сафронов более двух лет находился в московском СИЗО «Лефортово». Его подозревали в передаче гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину файлов, содержащих секретную информацию.