Адвокат: признанный террористом Смольянинов не сможет сниматься в кино

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Артур Смольянинов

Пока актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) будет находиться в статусе террористов или экстремистов, то в кино он сниматься не сможет, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По словам правозащитника, если все же Смольянинов и получит роль, то проблемы с показом кинокартин с его участием однозначно будут. Актер выступал против боевых действий на Украине, после чего уехал из России.

Пока Смольянинов будет находиться в статусе террористов или экстремистов, хотя я пока не видел его в этих списках, то в кино он сниматься не сможет. И, конечно, если снимется, будут проблемы с показом этих фильмов, — сказал адвокат.

Жорин отметил, что пока актер будет в соответствующих списках Росфинмониторинга, он может фигурировать только в оперативных съемах.

13 января Минюст внес Смольянинова в список иноагентов. Артист публично заявил, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело в отношении артиста. Дело против актера предложил возбудить депутат Госдумы Султан Хамзаев.