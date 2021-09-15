Адвокат оценил запрет гастролей Моргенштерна на Украине

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов считает, что запрет гастролей на Украине российского рэпера Моргенштерна не связано ни с какой его политической активностью. Содержание песен исполнителя можно рассматривать только с точки зрения Административного кодекса, как мелкое хулиганство. Об этом юрист сообщил изданию НСН.

Трунов отметил, что записывать Моргенштерна в политики нет оснований. Адвокат напомнил, что недавно рэпер, давая интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, на вопрос, чей Крым, ушёл от ответа, сказав «крымчан».

А претензии в плане содержания его песен, основным слушателем которых являются несовершеннолетние, не имеют ни государственных, ни политических различий, а относятся к нарушению административного законодательства, такого как мелкое хулиганство или законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И для реакции прокуратуры России есть все основания, — сказал Игорь Трунов.

Ранее стало известно, что рэперу Моргенштерну запретили любые гастроли на территории Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила решение: оно основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которая показала, что в творчестве скандального исполнителя пропагандируется насилие и употребление наркотиков.