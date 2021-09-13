СБУ объяснила запрет Моргенштерну выступать на Украине

Рэперу Моргенштерну запретили любые гастроли на территории Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила решение: оно основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которая показала, что в творчестве скандального исполнителя пропагандируется насилие и употребление наркотиков. Об этом сообщает «Українські новини».

В СБУ уточнили: артист с апреля входит в список лиц, которые признаны представляющими угрозу нацбезопасности. Отмечается, что пропаганда запрещённых веществ в треках рэпера чревата «конфликтными ситуациями» в отношении организаторов концертов.

В сентябре этого года СБУ дополнительно проинформировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентировано на том, что пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины, — отметил спикер СБУ Артёма Дехтяренко.

В сентябре СБУ также дополнительно информировала соответствующие структуры о запланированных украинских концертах Моргенштерна и напомнило им, что в его отношении запрет по-прежнему действует.

До этого Моргенштерн в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону нецензурно рассказал о том, что он думает о государственной принадлежности полуострова Крым. В ходе интервью рэпер заявил, что Крым принадлежит его жителям, крымчанам.

Ранее сообщалось, что жители Красноярского края, где у звезды запланирован концерт 26 сентября, организовали кампанию против его выступления. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой отменить концерт и предположил, что за Моргенштерном «стоят люди извне».