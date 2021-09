СБУ объяснила запрет Моргенштерну выступать на Украине

Фото: ssu.gov.ua

Канадская певица и актриса Аланис Мориссетт сообщила, что в возрасте 15 лет подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких мужчин. Об этом артистка рассказала в документальном фильме для HBO, передает Deadline.

Личности насильников певица не раскрыла. Известно лишь, что преступления были совершены после дебюта Моррисетт в подростковом шоу You Can't Do That on Television. По словам певицы, ей понадобились годы терапии,...