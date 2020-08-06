Адвокат оценил утверждение свидетеля о том, что Ефремов сам был за рулём

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Юрист Эльман Пашаев, который защищает в суде актёра Михаила Ефремова по делу о смертельной аварии в центре Москвы, высказался о показании свидетеля, заявившего, что его клиент был за рулём Jeep Grand Cherokee.

Когда это было <...>, он у себя в Instagram выкладывал, что Ефремов сидел на правой пассажирской стороне. Когда его пригласили на ток-шоу «60 минут», также участвовал, присутствовал там представитель потерпевшего. После общения вместе, ну, я не знаю, о чём они договаривались, после чего свидетель, сказал, что он, Ефремов, не с правой стороны сидел, — рассказал Пашаев «Москве 24».

По словам адвоката Ефремова, у защиты имеется скриншот из Instagram свидетеля, на котором понятно «реальное положение дел». Однако демонстрировать снимок Пашаев не стал и заявил, что «сейчас это преждевременно», отметив, что «ещё не заканчивается у нас работа с одним свидетелем: полностью расхождение идёт в показаниях».

При этом, говоря о позиции защиты по вопросу о местонахождении артиста в автомобиле, Пашаев отметил, что актёр не помнит точных обстоятельств произошедшего.

Мы за этим и приехали в суд. Так как он ничего не помнит, со свидетелем мы не могли общаться на предварительном следствии, мы даже не знали, кто свидетели. Для этого мы приехали в суд, чтобы допросить всех свидетелей. Если Ефремов был за рулём, то, конечно, мы будем признавать свою вину, — пояснил адвокат.

Пашаев обратил внимание на профессионализм судьи и отметил, что её строгость подходит для дела такого масштаба. Когда ему задали вопрос о том, какую степень ответственности могут избрать для Ефремова, Пашаев заявил, что сейчас об этом рассуждать преждевременно, так как ещё не установлена виновность.

Пашаев также высказался о заявлениях некоторых своих коллег о том, что актёр стал «жертвой своего защитника».

Я не могу комментировать, если такие вещи говорит адвокат, — заявил он.

Говоря о состоянии артиста во время процесса, Пашаев посетовал, что «хорошего ничего нет», и рассказал о сильных переживаниях Ефремова, вызванных гибелью участника ДТП. Также Пашаев объяснил, почему на заседании у Ефремова в руках был телефон, пользоваться которым запрещено во время домашнего ареста. Адвокат сообщил, что таким образом его клиент знакомился с материалами дела, а устройство было переведено в авиарежим. Пашаев также заверил, что он не помогал Ефремову писать текст обращения и его подзащитный действовал от чистого сердца.

Текст Ефремова от души, это реально. Он за это переживает. Если были определённые моменты <...>, я просто редактировал. А все извинения — это чисто его, — заверил юрист.

После этого адвокат Ефремова, говоря о видео с моментом ДТП, о котором заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский, отметил, что не может вмешиваться в его дела, это его профессиональная деятельность.

Однако обычно сначала в суд предоставляют, а потом журналистам. Но если он такую тактику выбрал, то ему виднее, почему он так делает. Я не имею права судить его позицию, — отметил Пашаев.

Дело Ефремова по существу начали рассматривать в среду. Актёра обвиняют в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

На одном из заседаний подсудимый заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит», включая то, как проходило медосвидетельствование после аварии. Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, заявил в суде, что сразу после случившегося Ефремов говорил ему, что именно он был за рулём. Добровинский утверждает, что у него есть записи с камер, на которых видно, что после ДТП Ефремов выходит с водительской стороны, а Пашаев обещает предъявить козырь, доказывающий невиновность артиста.

В четверг на заседании Пашаев устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово. Потерпевших защищает Александр Добровинский, и на очередное заседание он пришёл с новым юристом Анной Бутыриной. Но, как оказалось, Бутырина раньше работала с Пашаевым. Во время допроса защитник актёра всё время с ней пререкался.

В зале суда 6 августа показали кадры, на которых видно, как Ефремов сразу после ДТП признался сотруднику ДПС, что находился в состоянии алкогольного опьянения за рулём попавшего в аварию автомобиля.

Как писал NEWS.ru, сочувствующие Михаилу Ефремову гражданки напали на журналистку «Комсомольской правды» в здании Пресненского суда Москвы, где проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актёра.