Адвокат оценил новый иск от пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Адвокат Эдварда Била Сергей Жорин прокомментировал иск, который блогеру предъявила одна из пострадавших в громком ДТП Екатерина Манечкина. По его словам, и защиту, и самого Била устраивает вариант разрешения спора в суде, сообщает 5-tv.ru .

Юрист пояснил, что первоначально блогер предложил компенсировать Манечкиной ущерб от ДТП путём приобретения идентичного автомобиля, поскольку ремонт её Range Rover эксперт признал нецелесообразным.

Представитель Манечкиной согласился на такой вариант, но при этом попросил о возмещении морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Бил предложил обсудить данный вопрос после окончания уголовного дела. Представитель потерпевшей отказался и перестал выходить на связь.

Подачу Манечкиной иска в суд адвокат назвал нелогичной. Особенно в части суммы морального вреда, которая сократилась впятеро. По его словам, об этом можно было договориться и без суда.

Из чего мы делаем вывод, что кому-то это нужно провернуть всё именно в судебном порядке. А поскольку иск уже передан в суд, дело принято к производству, то такой вариант нас и Эдуарда устраивает, — сказал юрист.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства.

Манечкина потребовала взыскать с блогера около 2 млн рублей на ремонт автомобиля, расходы на его эвакуацию, а также на собственное лечение. Моральный вред она оценила в 100 тысяч рублей.