Ещё одна потерпевшая в аварии с блогером Билом подала на него в суд

Ещё одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом обратилась в суд, требуя возместить ей причинённый ущерб. Екатерина Маничкина, управлявшая внедорожником Range Rover, получила лёгкие повреждения, а её машина лишилась бампера. Женщина подала иск — она хочет получить выплату в размере около 2 млн рублей, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Адвокат гражданки Екатерина Гордон рассказала журналистам, что пранкер не выполнил общения решить всё до суда.

На мой взгляд, в тот период, когда длился основной суд по этому ДТП, у Эдварда и его соратников была задача создать иллюзию того, что он раскаялся и готов возместить причинённый им ущерб. Собственно говоря, кроме медийных обещаний, в нашем случае с нашей клиенткой Маничкиной это ничем не увенчалось, — подчеркнула Гордон.

Сторона Маничкиной требует взыскать денежные средства на ремонт машины (1,6 млн рублей), расходы на лечение и лекарства (6800 рублей), судебные издержки (62 550 рублей), расходы на эвакуацию автомобиля истца (7500 рублей), а также компенсировать моральный вред (100 тысяч рублей).

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.

Ранее адвокат Эдварда Била Сергей Жорин отреагировал на просьбу прокуратуры Москвы отменить приговор блогеру, который ведомство считает «чрезмерно мягким». Позицию защиты юрист изложил в своём Telegram-канале.