Адвокат обжалует постановку Навального на учёт как склонного к побегу

https://static.news.ru/photo/50ebe47c-734d-11eb-94a9-96000091f725_660.jpg Ольга Михайлова Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы/РИА Новости

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила, что намерена обжаловать решение ФСИН о постановке его на учёт как склонного к побегу.

При этом она уточнила, что документы, подтверждающие это, стороне защиты ещё не выдали.

Как только мы увидим документы о постановке Навального на учёт, мы обжалуем это. Пока мы не видели документального подтверждения постановки его на учёт как склонного к побегу, — сообщила ТАСС Михайлова.

Как писал NEWS.ru, 18 февраля Алексей Навальный в своём микроблоге сообщил, что его поставили на профилактический учёт как склонного к побегу. Политик отметил, что и сам изначально не поверил в произошедшее. Навальный написал, что в момент, когда к нему в камеру зашли правоохранители, он ел. Охрана отвела мужчину в кабинет на другом этаже, где оппозиционеру сообщили, что его ставят на профилактический учёт. По словам Навального этому мог поспособствовать «дед, живущий в бункере». Он отметил, что если раньше его при транспортировке перевозили в транспорте с бойцами спецназа, то теперь, вероятно, «в кандалах будут».

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он остается в СИЗО.