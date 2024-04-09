Адвокат объяснил, почему Минкульт может запретить новый фильм с Ургантом Адвокат Жорин: Минкульт может запретить фильм с Ургантом из-за «доносов»

Фото: Личный архив Сергея Жорина

Сергей Жорин

Министерство культуры может запретит новый фильм с шоуменом Иваном Ургантом «Во сне ты плакал» после жалобы главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, ведомство, вероятно, даже не будет разбираться и примет решение, чтобы не обострять ситуацию.

Сейчас настало время Бородиных и Мизулиных, когда доносчики и стукачи чувствуют себя вполне комфортно. Они не видят в своих действиях ничего зазорного, и у них даже есть последователи и поклонники. Я думаю, что это короткий исторический период, когда такие люди могут реализоваться и как-то заявить о себе, — отметил адвокат.

Жорин считает, что ведомства, которые получают эти жалобы не всегда понимают, что за ними стоит: их пишет «человек с пониженной социальной ответственностью» или это просьба вышестоящих органов. Поэтому такие ведомства часто перестраховываются. То есть им проще запретить и закрыть, нежели брать на себя ответственность и привлекать лишнее внимание, считает юрист.

Они беспокоятся, что за Бородиным стоят какие-то службы, и отказывая ему, они отказывают и структуре, которая может применить санкции или репрессии против них в будущем. Но мы то понимаем, что за этими доносчиками с большой вероятностью никто не стоит. Человек, не имеющий способностей, но с большими амбициями хочет упоминаться в одной строке с великими людьми. И для этого достаточно просто написать донос. Поэтому, к сожалению, Минкульт действительно может удовлетворить эту просьбу, чтобы не обострять ситуацию и не разбираться в деталях обращения, — объяснил Жорин.

Ранее актриса и телеведущая Яна Поплавская возмутилась появлением на экранах Ивана Урганта, сыгравшего главную роль в картине Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Поплавская обратила внимание на то, что режиссером картины является муж журналиста Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а продюсером — режиссер Александр Сокуров, «известный своей русофобской позицией».