Адвокат Навального рассказал, когда он может выйти на свободу

https://static.news.ru/photo/730779c2-73a2-11eb-ae7d-96000091f725_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный выйдет на свободу летом 2023 года. Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев.

Более точно сейчас не скажу, надо считать на калькуляторе. Но по моим подсчётам, он должен выйти летом 2023 года, — рассказал защитник журналистам ТАСС.

Кобзев пояснил, что Навального не могут этапировать в колонию, пока он не получит копию приговора по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Адвокат пояснил, что ни защитники, ни сам оппозиционер не получили этот документ.

20 февраля судья Бабушкинского суда столицы Вера Акимова вынесла приговор Навальному по делу о клевете — его приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей. Оппозиционера не приговорили к реальному сроку, поскольку судили по старой версии статьи, предусматривающей более мягкое наказание.

2 февраля Мосгорсуд заменил приговор Навальному по делу «Ив Роше» с условного срока на реальный. 20 февраля суд признал законным этот вердикт. Оппозиционер проведёт в колонии два года и шесть месяцев, поскольку учтён срок, который он провёл под домашним арестом.

Как писал NEWS.ru, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва заявила, что Навального, скорее всего, в марте 2021 года этапируют в колонию № 2, которая находится в городе Покрове Владимирской области. Она напомнила, что в этой же колонии отбывал наказание оппозиционер Константин Котов.