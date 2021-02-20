Навального могут этапировать в колонию под Владимиром

https://static.news.ru/photo/39495dd8-7396-11eb-aaed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционного политика Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный, могут этапировать в исправительную колонию № 2 во Владимирской области. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва.

Скорее всего, в марте 2021 года Навального этапируют в одну из российских колоний. Наши источники настаивают: это будет ИК № 2, расположенная в городе Покров Владимирской области, — сказала Меркачёва.

Она напомнила, что в этой же колонии отбывал наказание оппозиционер Константин Котов. Член ОНК добавила, что поездка в колонию пройдёт в сопровождении двух собак и «толпы» охранников. Дело в том, что Навальный стоит на учёте как заключённый, склонный к побегу, передаёт ТАСС.

20 февраля в здании Бабушкинского суда проходит выездное заседание Мосгорсуда. На нём рассматривается апелляция на решение по замене Навальному условного срока на реальный. Мосгорсуд признал ранее вынесенный вердикт законным, но изменил срок отбывания наказания блогера в колонии. Он проведёт в ней два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев. Это связано тем, что часть времени блогер провёл под домашним арестом.

Также в суде сегодня рассматривается дело о клевете в сторону ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Заседание началось в 14:00.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Алексей Навальный в ожидании оглашения приговора по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны заговорил о мороженом и огурцах. Он напомнил, что вердикт так и не вынесен, хотя должен был быть оглашён в 18:00. Политик также решил развлечь присяжных разговорами, пока решение не вынесено. Блогер отметил, что все сидят «грустные», и поведал, что уже даже засолил огурцы, рецепт которых он просил ещё на прошлом заседании суда. Также оппозиционер признался, что приготовил мороженое по собственному рецепту.