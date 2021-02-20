Навальный в ожидании приговора заговорил об огурцах и мороженом

https://static.news.ru/photo/cdaab918-7391-11eb-9cfc-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Оппозиционер Алексей Навальный в ожидании оглашения приговора по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны заговорил о мороженом и огурцах. Он напомнил, что вердикт так и не вынесен, хотя должен был быть оглашён в 18:00.

Задерживается наша судья, наверное, пишет последние сроки, — иронично высказался политик.

Он также решил развлечь присяжных разговорами, пока решение не вынесено. Блогер отметил, что все сидят «грустные», и поведал, что уже даже засолил огурцы, рецепт которых он просил ещё на прошлом заседании суда. Также оппозиционер признался, что приготовил мороженое по собственному рецепту.

Так что если со мной сегодня что-то случится — это я не «Новичком» отравился, а мороженым собственного изготовления! — пошутил Навальный.

Оппозиционный политик добавил, что люди нередко присылали ему разнообразные рецепты, в том числе и «смешные».

Некоторые люди знакомы с реалиями. Пишут: возьмите пакет, бросьте огурцы, соль, если есть — сахар. А некоторые пишут очень смешно: «возьмите посуду, выложите на дно вишнёвые веточки». Я думаю, это рецепт прямо для меня! С вишнёвыми веточками, — дополнил мужчина.

20 февраля в здании Бабушкинского суда проходит выездное заседание Мосгорсуда. На нём рассматривается апелляция на решение по замене Навальному условного срока на реальный. Мосгорсуд признал ранее вынесенный вердикт законным, но изменил срок отбывания наказания блогера в колонии. Он проведёт в ней два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев. Это связано тем, что часть времени блогер провёл под домашним арестом.

Также в суде сегодня рассматривается дело о клевете в сторону ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Заседание началось в 14:00.