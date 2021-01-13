Адвокат Навального подтвердил федеральный розыск оппозиционера

https://static.news.ru/photo/51627e2e-5648-11eb-8c59-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский оппозиционер Алексей Навальный действительно находится в федеральном розыске в РФ, заявил его адвокат Вадим Кобзев. По его словам, подзащитного могут задержать в аэропорту сразу после возвращения в РФ.

Я не могу сказать, что мы этого ожидаем, но его действительно могут задержать в аэропорту, — отметил юрист.

Представитель блогера отметил, что Навального всё равно должны потом отпустить, так как никакой меры пресечения в отношении его нет. Кобзев добавил, что в федеральный розыск Навального объявили ещё 29 декабря 2020 года, пишет РБК.

В этот день Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели больше 356 млн рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых созданный им Фонд борьбы с коррупцией. В общей сложности, по информации силовиков, россияне пожертвовали больше 588 млн рублей. Статья о мошенничестве в особо крупном размере подразумевает до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». В этой связи ему и его адвокату направили требование о необходимости явки в инспекцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что публицист Леонид Радзиховский заявил, что политик Алексей Навальный, объявивший о возвращении в Россию 17 января, «взвинтил ставки до максимума». По его словам, последним заявлением Навальный бросил вызов уже не системе и государству, а одному-единственному человеку — президенту РФ Владимиру Путину.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.