Адвокат Михалкова заявил о пропаже сотен тысяч рублей, выделенных Баталовым

https://static.news.ru/photo/5d2a13c4-78e0-11eb-9ce6-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Адвокат Павел Астахов, представляющий интересы режиссёра Никиты Михалкова, заявил о пропаже огромных денежных средств, которые в разные годы выделялись семье актёра Алексея Баталова.

Никита Сергеевич переводил Баталовым сотни тысяч рублей за прошедшие годы: при жизни самого Баталова и в последнее время. Вот недавно Маше на коляску перевели 100 тысяч рублей, однако неизвестно, была ли она куплена. Непонятно, куда пропали эти деньги, — отметил юрист во время шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Он почеркнул, что ему неприятно слышать о том, что режиссёр якобы никогда не помогал семье. Об этом не так давно заявила вдова Баталова Гитана Леонтенко. По словам Астахова, он с Михалковым хочет разобраться в этой истории. Именно поэтому они стали проверять все счета актёра и были потрясены пропажей большой суммы.

Дочь Алексея Баталова Мария имеет диагноз ДЦП. Она не может сама себя обслуживать, ей необходим постоянный уход.

Ранее ситуацию с ежемесячной помощью вдове и дочери Алексея Баталова в размере 300 тысяч рублей, о которой заявил режиссёр Никита Михалков, объяснила адвокат родственниц народного артиста СССР Юлия Антонова. Она сообщила, что ранее на счёт супруги Баталова Гитаны Леонтенко поступили 120 и 180 тысяч рублей единоразовыми платежами. Вместе это 300 тысяч рублей, но ни о каких ежемесячных выплатах речи не идёт. При этом деньги пришли не от Никиты Сергеевича лично, а со счетов Российского союза правообладателей.

Прежде адвокат Павел Астахов, представляющий интересы Михалкова, заявлял, что кинорежиссёр поддерживает Гитану Аркадьевну, высылая ей каждый месяц по 300 тысяч. Леонтенко заявила, что никаких денег от режиссёра не поступало. Михалков потребовал проверить, куда делись его переводы, и на это время заявил об их приостановке, писал NEWS.ru.