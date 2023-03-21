Адвокат Лерчек рассказал о причинах ее уголовного дела Адвокат Лерчек Егоров объяснил уголовное дело против нее «молодостью» блогерской профессии

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы

Причина уголовного дела против блогера Лерчек (Валерия Чекалина) по отмыванию денег и неуплате налогов — «молодость» блогерской профессии, рассказал NEWS.ru ее адвокат Владислав Егоров. По его мнению, у представителей этой профессии не хватает навыков правового характера, чтобы избежать таких ситуаций.

У нас в принципе профессия блогера и сам блогинг появились сравнительно недавно, и не так давно открылась схема монетизации этого. Соответственно, люди стали регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, стали открывать общество с ограниченной ответственностью. Я думаю, что в данном случае не хватает у некоторых людей навыков правового характера, чтобы обезопасить себя в данных ситуациях, — сказал Егоров.

21 марта следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело против блогерши Александры Митрошиной. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По информации следователей, девушка скрыла от государства 120 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Лерчек предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ее муж Артем Чекалин (Артемчек) обвиняется в пособничестве этому преступлению. По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей. Кроме того, на блогеров завели дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем. Предполагается, что они отмыли свыше 130 млн рублей.