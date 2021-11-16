Адвокат казанского стрелка заявил о нарушении его прав

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев мог отказаться от защитника из-за давления, объяснил такое решение обвиняемого его адвокат Владимир Богдан. Он рассказал телеканалу «360», что Галявиев писал родителям другое: он хотел видеть защиту, а сейчас связи с ним у адвоката и матери нет.

В судебном следствии мы в любом случае будем присутствовать. Речь идёт о следующей стадии уголовного процесса — судебном следствии. На этом этапе возможности следствия препятствовать работе адвоката, вернее, влиять на выбор защитника, сильно сужаются, — сообщил Богдан.

Он добавил, что Галявиев не имел процессуального права на отказ от адвоката, если не был признан вменяемым. А его вменяемость, по словам Богдана, подтвердил только следователь.

В результате вооружённого нападения 19-летнего Галявиева 11 мая на гимназию № 175 в Казани погибли семеро школьников и двое педагогов. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Сам он высказал уверенность в справедливости и обоснованности своих действий.

Ранее сообщалось, что Ильназа Галявиева признали вменяемым. Экспертизу проводили специалисты психиатрической больницы № 6 Санкт-Петербурга. Отмечается, что он осознавал свои действия во время подготовки и непосредственной атаки на школу.