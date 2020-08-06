Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших

https://static.news.ru/photo/2c0fc926-d7e3-11ea-823f-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев, который в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова представляет интересы актёра, устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово.

Потерпевших защищает Александр Добровинский, и на очередное заседание он пришёл с новым юристом Анной Бутыриной. Но, как оказалось, Бутырина раньше работала с Пашаевым. Во время допроса защитник актёра всё время с ней пререкался.

Не может она спрашивать: «Как себя чувствовал Ефремов?», это оценочное состояние! Она всё знает и нарушает! Уважаемая судья, зачем вы ей подсказываете? — приводит слова Пашаева KP.RU.

Бутырина на это потребовала сделать защитнику Ефремова замечание. Затем юристы обменялись парой реплик, после чего судья исполнил просьбу представительницы потерпевших.

Помимо этого, в ходе допроса свидетельницы Пашаев заявил, что её нынешние показания расходятся с теми, которые она давала во время следствия. Адвокат попросил суд огласить в зале материалы дела, но его оппонентка снова выразила протест, после чего адвокат Ефремова и вовсе перешёл на крик.

Дело Ефремова по существу начали рассматривать в среду. Актёра обвиняют в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

На одном из заседаний подсудимый заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит», включая то, как проходило медосвидетельствование после аварии. Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, заявил в суде, что сразу после случившегося Ефремов говорил ему, что именно он был за рулём. Добровинский утверждает, что у него есть записи с камер, на которых видно, что после ДТП Ефремов выходит с водительской стороны, а Пашаев обещает предъявить козырь, доказывающий невиновность артиста.

Как писал NEWS.ru, сочувствующие Михаилу Ефремову гражданки напали на журналистку «Комсомольской правды» в здании Пресненского суда Москвы, где проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием актёра.