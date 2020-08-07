Адвокат: Ефремов плохо спит по ночам

https://static.news.ru/photo/e3dc4cba-d89b-11ea-97bd-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев, который защищает в суде Михаила Ефремова, заявил, что актёр плохо спит по ночам.

По ночам он плохо спит. Сейчас лёг спать. Хотя бы чуть-чуть, — цитирует Пашаева РИА Новости.

Адвокат при этом отказался ответить на вопрос о том, как Ефремов оценивает судебный процесс, отметив, что ни сам юрист, ни его клиент не будут давать оценок.

К этому дню состоялось уже три судебных заседания, на которых дело Ефремова рассматривалось по существу.

6 августа в суде изучались видеодоказательства по делу. В частности, на них было запечатлено, как Ефремов говорит сотруднику ДПС, что он был за рулём и считает себя виновным в аварии. После демонстрации ролика адвокат семьи погибшего Александр Добровинский спросил актёра, узнает ли он себя на кадрах. Артист ответил, что «с трудом» и сравнил себя с героем романа «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». После этого защита потерпевшей стороны посоветовала показать артиста психиатрам. Кроме того, в ходе заседания один из свидетелей заявил, что Ефремов не пытался помочь Сергею Захарову, в автомобиль которого, предположительно врезался Jeep Grand Cherokee, принадлежащий актёру.

Выступая ранее на заседании, Ефремов заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит». Кроме того, адвокат артиста говорил журналистам о козыре, который способен доказать невиновность актёра. Он отметил, что предъявит его не сразу.

Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Как писал NEWS.ru, один из свидетелей рассказал, что Ефремов сразу после ДТП, унёсшего жизнь человека, начал осматривать свой автомобиль.