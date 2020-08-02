Адвокат актёра Ефремова не придёт на судебное заседание

https://static.news.ru/photo/1e4b445c-d4bc-11ea-a267-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на назначенное на 5 августа заседание суда из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.

Я не приду. Я буду в другом суде в Новосибирской области. Там дело слушается уже шесть месяцев и идёт к решению. Пресненский суд не в приоритете. Я раньше просил не назначать процесс на 5 и 10 августа, но суд назначил, — рассказал РИА Новости юрист.

Он намерен просить председателя суда перенести заседание во избежание конфликтной ситуации и чтобы всё было по закону.

В минувшую среду, 29 июля, суд уже откладывал на один день предварительное слушание дела из-за неявки адвокатов Ефремова, в том числе Пашаева. Они не могли участвовать в процессе из-за занятости в других делах. Позднее Пресненский суд Москвы постановил, что 5 августа начнёт рассматривать по существу уголовное дело в отношении актёра.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу его подзащитного, так как хочет максимально честного и открытого процесса.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП, писал NEWS.ru.