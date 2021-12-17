Абрамович купил самый дорогой частный лайнер в России

Российский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович приобрёл Boeing 787-8 Dreamliner. Это самый дорогой частный самолёт в России. Его ориентировочная стоимость составляет $350 млн. 18 декабря бизнес-джет прилетел в Москву из Базеля, где проводили его оснащение, сообщает Forbes.

По данным издания, всего у авиакомпаний в мире есть 250 таких лайнеров, но для личных нужд их используют крайне редко. Boeing 787-8 Dreamliner построили в 2015-м для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не передали ему.

В 2019 году самолёт начали оснащать в соответствии с запросами российского миллиардера. В лайнере есть места для 50 пассажиров, включая гостей, охрану и обслуживающий персонал. Дальность полёта Dreamliner составляет 18 418 км, а площадь салона — 224,4 квадратных метра.

В начале ноября Абрамович решил продать за $100 млн другой свой самолёт — Boeing 767-300ER. Он может вместить до 34 пассажиров. Пока на лайнер, по данным издания, покупателей не нашлось. Его называют «Бандитом» за чёрную полосу на стёклах кабины пилотов, напоминающую очки или маску. На самолёте установлена противоракетная система.

Ранее стало известно, что Абрамович получил гражданство Португалии. Олигарх натурализовался в соответствии с законом о гражданстве как еврей-сефард. По данным СМИ, он является членом и благотворителем еврейской общины Порту.

Ранее сообщалось, что группа компаний Millhouse Абрамовича приобрела АО «Гавань», которое является собственником участка с бывшим стадионом «Спартак» на берегу моря в Геленджике. До этого им владела компания «Рамо-М» из Краснодара. В феврале стало известно, что Абрамович зарегистрировал в Геленджике фирму, предположительно, для того, чтобы заниматься гостиничным бизнесом.

Площадь участка, расположенного в 100 метрах от Чёрного моря, достигает 21,8 тысячи квадратных метров. До середины ноября территория была в собственности муниципалитета. Землю разрешено использовать для объектов общественно-делового назначения.