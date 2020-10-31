Абитуриенты смогут дистанционно подавать документы во все вузы страны

https://static.news.ru/photo/c92469c8-1cea-11eb-b360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские абитуриенты смогут дистанционно подавать документы для поступления во все государственные вузы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Там уточнили, что уже в 2021 году таких учебных заведений будет не менее 135.

Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удалённом режиме, — сказано в сообщении Минобрнауки.

Сервис на портале госуслуг был запущен в июне 2020 года. На первом этапе подать заявление на зачисление абитуриенты могли в 54 вуза. Появившейся возможностью воспользовались более 20 тысяч человек, было подано около 70 тысяч заявлений.

Сейчас, уточнили в министерстве, идёт разработка нового функционала сервиса, с помощью которого можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении.

Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции процедуры онлайн-оформления заявлений и образовательного кредитования с государственной поддержкой.

Сейчас вся цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса на все государственные российские вузы.

Ранее NEWS.ru писал, что с 2021 года в России будут введены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах.