Фонд «Общественное мнение» (
76% участников считают, что кредиты нужно брать только при крайней необходимости. 14% считают кредиты нормальной практикой.
12% респондентов отметили, что не вернуть кредит допустимо в некоторых случаях, подавляющее большинство выступило против такого мнения.
22% опрошенных считают, что государство обязано всегда помогать заёмщикам, и 55% считают, что оно должно оказывать помощь лишь в исключительных случаях.
При этом 66% россиян уверены, что кредиты усложняют людям жизнь, и 18% заявили об обратном.
Как ранее писал News.ru, Банк России отмечает рост долговой нагрузки россиян и увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).