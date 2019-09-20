https://static.news.ru/photo/f89fb89e-db99-11e9-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фонд «Общественное мнение» ( ФОМ ) провёл опрос среди россиян об их отношении к финансовым кредитам.

76% участников считают, что кредиты нужно брать только при крайней необходимости. 14% считают кредиты нормальной практикой.

12% респондентов отметили, что не вернуть кредит допустимо в некоторых случаях, подавляющее большинство выступило против такого мнения.

22% опрошенных считают, что государство обязано всегда помогать заёмщикам, и 55% считают, что оно должно оказывать помощь лишь в исключительных случаях.

При этом 66% россиян уверены, что кредиты усложняют людям жизнь, и 18% заявили об обратном.

Как ранее писал News.ru, Банк России отмечает рост долговой нагрузки россиян и увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).