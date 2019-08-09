https://static.news.ru/photo/6bcfe07a-bab4-11e9-b93f-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о доверии политикам, об оценке работы президента и правительства, а также о поддержке политических партий.

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина по среднему значению с 29 июля по 4 августа составил 63,2%. Среднемесячный показатель за июль 2019 года составил 64,1% против 63,7% за аналогичный период 2018 года.

Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 36,9% опрошенных, работу правительства России — 40,5%.

70,1% респондентов доверяют Владимиру Путину. 37,7% доверяют Медведеву, 37,2% — лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 34,5% — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и 27,3% — лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову.

Как ранее писал News.ru, большинство жителей России хотят, чтобы Владимир Путин остался на посту президента после 2024 года.