68 тысяч иностранцев вакцинировались в Москве от коронавируса

В общей сложности в российской столице от коронавирусной инфекции вакцинировались 68 тысяч иностранцев. В «Лужниках» уже четыре дня работает крупнейший пункт вакцинации, в нём привились 24 тысячи иностранных граждан, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Пункт вакцинации в «Лужниках» начал работать 7 июля. Он ориентирован в основном на работу с постоянно проживающими в столице иностранцами. Его пропускная способность составляет 15 тысяч человек в сутки.

За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причём центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно, — рассказали в оперштабе.

В «Лужниках» изменилось время работы этого пункта, теперь он принимает всех желающих вакцинироваться на два часа раньше, время работы с 08:00 до 22:00 ежедневно.

Иностранцы могут привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», её разработали в центре Гамалеи, как и двухкомпонентный препарат «Спутник V».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко заявил, что до конца 2021 года в Россию могут приехать несколько десятков тысяч иностранцев ради прививки от коронавируса.