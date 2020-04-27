599 нарушений социальной дистанции выявили в Москве за две недели

https://static.news.ru/photo/5e9df7aa-8874-11ea-b4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы сообщили, что за две недели в столице было выявлено 599 нарушений социальной дистанции и 263 случая незаконной предпринимательской деятельности.

На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки), 3524 выздоровели, 435 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение по продлению режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики заболеваемости коронавирусом.