599 нарушений социальной дистанции выявили в Москве за две недели

Власти Москвы сообщили, что за две недели в столице было выявлено 599 нарушений социальной дистанции и 263 случая незаконной предпринимательской деятельности.
На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки), 3524 выздоровели, 435 умерли.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение по продлению режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики заболеваемости коронавирусом.
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