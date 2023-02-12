39 россиян из опасного региона Турции пожелали вернуться на родину Группа из 39 россиян вылетела из турецкой Аданы в Россию

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Последствия землетрясения в Турции

Группа из 39 россиян, проживающих и работающих на юго-востоке Турции, рядом с зоной землетрясения, утром вылетела в Россию из аэропорта Аданы, сообщает посольство Турции в России в Telegram-канале. Сбор и отправку россиян организовала дипмиссия. Самолет был предоставлен компанией «Росатом», помогающей Турции в строительстве первой АЭС «Аккую».

Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы, — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным за период с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

12 февраля вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в результате произошедших в стране землетрясений увеличилось до 24 617. Пострадали от природного катаклизма более 80 тысяч человек. Количество граждан, эвакуированных из зоны катастрофы, приближается к 100 тысячам.

Ранее представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден заявил, что ужасные условия, в которых находятся люди после землетрясения в Турции, могут привести ко вторичной катастрофе и жертвам, соизмеримым числу погибших в результате природного катаклизма. Он добавил, что люди испытывают трудности с факторами, которые составляют основы жизни.