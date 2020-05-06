39 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/7415d4ac-8fce-11ea-9939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении COVID-19. Жертвами болезни за последние сутки стали ещё 39 человек.

Всего в столице скончались 905 пациентов с подтверждённым заражением. 5 мая число смертей от COVID-19 составляло 50.

Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса. Выход из самоизоляции станет поэтапным и будет отличаться в зависимости от региона. В Москве в первую очередь возобновится работа промышленных предприятий, а вот в парки и скверы, по рекомендации Роспотребнадзора, жители столицы вернутся нескоро.