«3800 с рыла»: Собчак возмутило меню буфета ПМЭФ

https://static.news.ru/photo/fb934678-c397-11eb-b959-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущую и журналиста Ксению Собчак возмутило меню буфета Петербургского международного экономического форума. Ей не понравились цены, а также сам выбор блюд. Звезде пришлось отдать «3800 с рыла» за чай. Об этом она написала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Цены выросли с 300 тысяч до 900 для участников, а поесть теперь можно только за 3800 за место (этакий «шведский стул»). То есть садишься за столик, заказал просто зелёный чай, а с тебя всё равно 3800 с рыла как с куста, — написала Собчак.

Она приложила также фото меню и заявила, что все четыре варианта «звучат не очень». Судя по фото, участникам предлагают паназиатскую, вегетарианскую, итальянскую и русскую кухню.

Форум проходит 2–5 июня на площадке «Экспофорума». Год назад ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, как «ожидается», примет участие ПМЭФ очно, а не по видеосвязи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.