255 человек с коронавирусом находятся в Филатовской больнице в Москве

В Москве в городской клинической больнице № 15 имени Филатова проходят лечение 255 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
Об этом сообщил главврач медучреждения Валерий Вечорко. По его словам, всего в больнице находятся около 870 пациентов.
Сводка на утро 04.04.20. Всего на лечении: 868. Из них с диагнозами: ВБ (внебольничная) пневмония: 533. COVID+: 255, — написал он в своём Facebook.
В сообщении также говорится, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся более 70 человек, на искусственной вентиляции лёгких — более 20. За сутки в больницу поступили 128 новых пациентов, 31 выписан.
Ранее NEWS.ru писал о том, что оперштаб Москвы сообщил о смерти ещё четырёх пациентов. Причиной стал коронавирус.
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