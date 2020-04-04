255 человек с коронавирусом находятся в Филатовской больнице в Москве

https://static.news.ru/photo/3bb5d3be-7642-11ea-b0d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Москве в городской клинической больнице № 15 имени Филатова проходят лечение 255 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Об этом сообщил главврач медучреждения Валерий Вечорко. По его словам, всего в больнице находятся около 870 пациентов.

Сводка на утро 04.04.20. Всего на лечении: 868. Из них с диагнозами: ВБ (внебольничная) пневмония: 533. COVID+: 255, — написал он в своём Facebook.

В сообщении также говорится, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся более 70 человек, на искусственной вентиляции лёгких — более 20. За сутки в больницу поступили 128 новых пациентов, 31 выписан.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оперштаб Москвы сообщил о смерти ещё четырёх пациентов. Причиной стал коронавирус.