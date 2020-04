250 россиян не смогли вылететь из Нью-Йорка из-за отмены рейса

Топольский уточнил, что ранее авиакомпания «Аэрофлот» уже оповестила граждан в автоматическом режиме, задача российских дипломатов — довести эту информацию лично.

Он добавил, что дополнительную помощь россияне могут получить от Координационного совета организаций российских соотечественников в США. По его словам, есть русскоязычные американцы, которые готовы разместить у себя тех, кто не смог вылететь в Москву.

Этот же борт должен был совершить обратный перелёт: из Москвы в Нью-Йорк. В посольстве США в РФ заявили, что ждут разъяснений в связи с отменой рейса и пытаются найти варианты для возвращения американцев домой.

The US Embassy is aware of the inexplicable cancellation of today’s Aeroflot flight to New York. The flight was full of US citizens anxious to get home. We are awaiting an explanation from the Russian Federation. We continue to work to find ways to help US citizens return home.