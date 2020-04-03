250 россиян не смогли вылететь из Нью-Йорка из-за отмены рейса

https://static.news.ru/photo/2d63852a-75c7-11ea-a9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля из Нью-Йорка в Москву рейсом компании «Аэрофлот», но его отменили. О количестве пассажиров сообщил пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

На данный момент наша основная задача — успеть оповестить всех граждан об отмене рейса, чтобы они в тяжёлой эпидемиологической ситуации лишний раз не осуществляли поездки в аэропорт, — сказал представитель Генконсульства РФ.

Топольский уточнил, что ранее авиакомпания «Аэрофлот» уже оповестила граждан в автоматическом режиме, задача российских дипломатов — довести эту информацию лично.

Он добавил, что дополнительную помощь россияне могут получить от Координационного совета организаций российских соотечественников в США. По его словам, есть русскоязычные американцы, которые готовы разместить у себя тех, кто не смог вылететь в Москву.

Этот же борт должен был совершить обратный перелёт: из Москвы в Нью-Йорк. В посольстве США в РФ заявили, что ждут разъяснений в связи с отменой рейса и пытаются найти варианты для возвращения американцев домой.

The US Embassy is aware of the inexplicable cancellation of todayâs Aeroflot flight to New York. The flight was full of US citizens anxious to get home. We are awaiting an explanation from the Russian Federation. We continue to work to find ways to help US citizens return home. — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) April 3, 2020

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Росавиация разослала телеграмму о приостановке в ночь на субботу, 4 апреля, всех авиарейсов для возвращения граждан РФ и иностранцев на их родину. При этом ТАСС писал, что Минтранс принял решение о сокращении числа авиарейсов для возвращения граждан РФ из-за границы.

На данный момент из-за рубежа в Россию вернулось 150 тысяч человек. При помощи авиакомпании «Белавиа» из Хургады и Шарм-эш-Шейха вывезено около 1200 граждан РФ.

По данным на 3 апреля, в мире уже насчитывается более 1 млн человек, инфицированных коронавирусом нового типа, скончались 55 092 человека, поправились более 219 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 245 646 случаев COVID-19, более 97 тысяч из них приходятся на Нью-Йорк.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.