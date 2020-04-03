Общество

250 россиян не смогли вылететь из Нью-Йорка из-за отмены рейса

19:15, 03 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля из Нью-Йорка в Москву рейсом компании «Аэрофлот», но его отменили. О количестве пассажиров сообщил пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

На данный момент наша основная задача — успеть оповестить всех граждан об отмене рейса, чтобы они в тяжёлой эпидемиологической ситуации лишний раз не осуществляли поездки в аэропорт, — сказал представитель Генконсульства РФ.

Топольский уточнил, что ранее авиакомпания «Аэрофлот» уже оповестила граждан в автоматическом режиме, задача российских дипломатов — довести эту информацию лично.

Он добавил, что дополнительную помощь россияне могут получить от Координационного совета организаций российских соотечественников в США. По его словам, есть русскоязычные американцы, которые готовы разместить у себя тех, кто не смог вылететь в Москву.

Этот же борт должен был совершить обратный перелёт: из Москвы в Нью-Йорк. В посольстве США в РФ заявили, что ждут разъяснений в связи с отменой рейса и пытаются найти варианты для возвращения американцев домой.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Росавиация разослала телеграмму о приостановке в ночь на субботу, 4 апреля, всех авиарейсов для возвращения граждан РФ и иностранцев на их родину. При этом ТАСС писал, что Минтранс принял решение о сокращении числа авиарейсов для возвращения граждан РФ из-за границы.

На данный момент из-за рубежа в Россию вернулось 150 тысяч человек. При помощи авиакомпании «Белавиа» из Хургады и Шарм-эш-Шейха вывезено около 1200 граждан РФ.

По данным на 3 апреля, в мире уже насчитывается более 1 млн человек, инфицированных коронавирусом нового типа, скончались 55 092 человека, поправились более 219 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 245 646 случаев COVID-19, более 97 тысяч из них приходятся на Нью-Йорк.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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