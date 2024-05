24 мая: день славянской письменности, видеоигр и шизофрении

24 мая 2024 года

День 24 мая — уже 145-й в 2024 году. До начала 2025 года остается 221 день. Сегодня православные христиане вспоминают святых Кирилла и Мефодия и отмечают День славянской письменности и культуры. Кроме того, отпраздновать эту дату могут все, у кого есть братья, а еще — кадровые работники и поклонники видеоигр. Расскажем, какие еще праздники выпадают на 24 мая 2024 года.

Церковные и культурные праздники 24 мая в России

24 мая восточные христиане поминают святых Кирилла и Мефодия, которые считаются авторами славянского алфавита. В этот же день в России и в ряде других стран праздник — День славянской письменности и культуры.

Считается, что именно святые Мефодий и Кирилл разработали кириллический алфавит, который стал основой письменности во многих странах. Кроме этого, святые перевели на русский язык ряд книг по богослужению. В память о заслугах братьев в 1992 году им был установлен памятник на Славянской площади в Москве.

Также среди праздников, которые православные христиане будут отмечать 24 мая 2024 года, стоит отметить Мокея Мокрого. Святой Мокий жил в III веке на земле, которая сейчас принадлежит Македонии. В период преследований христиан, инициатором которых был император Диоклетиан, Мокий не стал скрываться, а продолжал проповедовать. Когда святого схватили, ему удалось остаться живым и невредимым после всех пыток, которым он подвергся. Мокия бросали в клетку со львами, а затем в огненную печь. Считается, что остаться живым и невредимым проповеднику помогли молитвы. Увидев эти чудеса, язычники уверовали в Иисуса и стали требовать, чтобы Мокия отпустили, но император, опасаясь народного бунта, велел отвезти мученика в Византию, где его казнили.

В народе этот день называют Мокей Мокрый, поскольку считается, будто 24 мая всегда бывают дожди.

Какие мирские праздники будем отмечать 24 мая

24 мая 2024 года можно отметить целый ряд нецерковных праздников.

В эту дату свой профессиональный праздник отмечают кадровые работники, или, как модно говорить сегодня, HR-специалисты (сокращение от англ. human resources — «человеческие ресурсы»). Сегодня, когда остро не хватает специалистов во всех отраслях, кадровики становятся буквально волшебниками, комплектуя предприятия сотрудниками, которые не только хотят работать, но имеют опыт в необходимых областях. Работникам отделов кадров можно пожелать адекватных соискателей, популярных сайтов с вакансиями и интересных собеседований.

Европейцы 24 мая 2024 года отметят День парков. Из-за того, что территории европейских городов и стран в целом в силу множества факторов остаются сравнительно небольшими, зеленые зоны здесь в большом почете. Европейские парки пользуются большой популярностью у горожан, почти все они прекрасно благоустроены так, что, не мешая друг другу, здесь могут отдыхать родители с детьми, спортсмены и владельцы домашних животных.

Еще один праздник 24 мая отметят братья. Можно устроить небольшое семейное застолье и обязательно поздравить с этим днем родителей.

Несмотря на то что май в этом году выдался холодным во многих регионах России, солнце светит уже по-летнему ярко. В мире в этот день празднуют День солнцезащитного крема. Сегодня в продаже можно найти большое количество разновидностей этого препарата — детский, для лица, водостойкий, с высокой степенью защиты или низкой. Пользоваться кремом, защищающим от ультрафиолета, рекомендуется не только людям со светлой кожей, но и смуглым и даже темнокожим любителям загорать или гулять летом, а также поклонникам зимних видов спорта.

Во всем мире в этот день отметят праздник любители видеоигр. Такой способ времяпрепровождения давно перестал быть отдыхом. Сегодня это почти вид спорта, и победители здесь получают серьезные призы.

Зато любители истинного отдыха отметят сегодня День валяния в траве. Как известно, лучше всего это делать в ожидании, пока вас позовут есть шашлыки.

Также стоит вспомнить, что сегодня — Всемирный день шизофрении. Несмотря на то что это заболевание давно известно человечеству и довольно хорошо изучено, оно по-прежнему остается неизлечимым и чаще всего передается по наследству. К счастью, современная медицина предлагает широкий выбор лекарств для того, чтобы шизофрения находилась под контролем, а больные — в ремиссии.

Еще сегодня можно отметить День мусорной охоты. Этот термин был придуман за рубежом, по сути является аналогом советских субботников. С той лишь разницей, что охотники за мусором прибираются всегда и везде. Вы тоже можете присоединиться к этому экологическому движению. Сделать это очень просто: когда в следующий раз выйдете на улицу и увидите валяющийся под ногами старый чек, окурок или пластиковую бутылку — поднимите их и бросьте в урну.

Какие исторические праздники и памятные даты приходятся на 24 мая

Сегодня можно вспомнить целый ряд важных исторических событий.

1571 год — осада Московского Кремля войсками крымского хана Девлет-Гирея. Взять белокаменную твердыню кочевникам так и не удалось. В отместку русским татары сожгли дотла посад и слободы, расположенные вокруг Кремля.

1626 год — американские индейцы заключили с переселенцами из Голландии «выгодную сделку», продав им остров Манхэттен за различные товары из Старого Света общей стоимостью 60 гульденов.

1900 год — последний российский император Николай II принял участие в спуске на воду крейсера «Аврора», корабля, который, согласно общепринятому мнению, сыграл одну из ключевых ролей в революции, приведшей к свержению монархии.

1925 год — на прилавках газетных киосков Советского Союза появился пилотный номер одного из старейших на сегодняшний день периодических изданий — газеты «Комсомольская правда».

1932 год — между Москвой и Ленинградом было запущено регулярное почтовое и грузовое сообщение.

1949 год — с полигона Капустин Яр была запущена первая геофизическая ракета В-1А. Это событие ознаменовало собой начало регулярных исследований советскими учеными верхних слоев атмосферы Земли.

1956 год — в Швейцарии впервые прошел конкурс «Евровидение».

2001 год — на сайте русскоязычной «Википедии» была опубликована первая статья.

В этот день появились на свет:

1686 год — немецкий физик, создавший ртутный термометр и шкалу, позже названную его именем, Габриель Фаренгейт.

1819 год — королева Виктория, ставшая последней представительницей Ганноверской династии на британском престоле.

1905 год — советский писатель, автор монументальных произведений в истории русской литературы «Они сражались за Родину», «Тихий Дон», «Поднятая целина» Михаил Шолохов.

1940 год — советский поэт, блокадник, эмигрант, чьи стихи разобраны на цитаты, Иосиф Бродский.

1945 год — единственная жена и вдова культового американского певца Элвиса Пресли Присцилла Пресли.

1949 год — британский актер, более всего известный сегодня по роли профессора Горация Слизнорта в киноэпопее о Гарри Поттере, а также сыгравший ряд персонажей в фильме «Облачный атлас», Джим Бродбент.

В этот день мир покинули:

1543 год — польский астроном, первым заявивший о том, чем Земля вращается вокруг Солнца, Николай Коперник.

1903 год — французский конструктор, автогонщик, один из основателей концерна Renault Марсель Рено.

2000 год — советский актер, известный по фильмам «Живые и мертвые», «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Батальоны просят огня», «Дни хирурга Мишкина», Олег Ефремов.

2023 год — американская певица, известная исполнением хитов Golden Eye, We Don't Need Another Hero, The Best, Тина Тернер.

