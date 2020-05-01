211 тысяч человек в РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса

В России под наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются более 211 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 749 482 человека, по состоянию на 30 апреля под контролем остаётся 211 191 человек, — говорится в сообщении.
Также всего было проведено более 3,7 млн тестов на COVID-19.
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве выздоровел ещё 631 пациент с коронавирусом. Таким образом, общее число вылечившихся от инфекции составило 5766.
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