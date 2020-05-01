211 тысяч человек в РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса

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Правительство РФ выделило 500 млн рублей на оказание поддержки гражданам РФ, которые остаются за рубежом и не могут вернуться на родину. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами, —...