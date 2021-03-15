194 протокола: итоги несостоявшегося форума «Муниципальная Россия»

На 13–14 марта в Москве был запланирован форум «Муниципальная Россия», организованный проектом «Объединённые демократы». На мероприятие пригласили муниципальных депутатов из разных регионов России. В форуме участвовали в том числе и медийные политики: Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза — младший, Юлия Галямина. Конференция закончилась, не успев начаться: в гостиницу «Измайлово», где всё проходило, нагрянула полиция. Они объявили, что все присутствующие будут задержаны. Чем закончился субботний разгон оппозиционного форума — в материале NEWS.ru.

Буквально спустя несколько минут после начала в гостиницу «Измайлово», где проходило мероприятие, вошла полиция и объявила, что все присутствующие будут задержаны за участие в деятельности нежелательной организации. По мнению правоохранителей, форум был организован координаторами учреждённого Михаилом Ходорковским британского движения Open Russia Civic Movement. Однако организаторами «Муниципальной России» являлись координаторы проекта «Объединённые демократы», который не числится в реестре нежелательных организаций.

Объединенные демократы/ t.me

В итоге, по подсчётам «ОВД-Инфо», в субботу, 13 марта, были задержаны 194 человека. На них составили административные протоколы по статье 20.33 КоАП «Осуществление деятельности нежелательной организации». В тот же день все они были отпущены из отделов полиции. Отметим, что задержаний было так много, что для доставления их в отделы понадобилось несколько автозаков. Оппозиционеров развезли по десятку столичных отделений — «Метрогородок», «Гольяново», «Новокосино», «Преображенское», «Косино-Ухтомский», «Новогиреево», «Измайлово», «Северное Измайлово», «Восточное Измайлово», «Перово».

Полиция отчиталась примерно о таком же количестве задержанных 13 марта: «в территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек», сказано в пресс-релизе. Согласно их сообщению, мероприятие было прервано, потому что участники нарушили санитарно-эпидемиологический режим — столичная полиция утверждает, что большинство из них были «без средств индивидуальной защиты». Также в релизе упомянуто, что среди участников форума находились члены организации, которая признана нежелательной в России, однако это не было обозначено основной причиной задержаний.

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина сообщила в своих соцсетях о том, что провела в отделении полиции около семи часов. Она рассказала, что её отпустили с протоколом по статье 20.33 КоАП, но «подписывать обязательство о явке в суд отказалась».

Юлия Галямина facebook.com/yashin.ilya

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов 13 марта также оказался в ОВД и вышел оттуда с таким же обвинением — «участие в деятельности нежелательной организации». После чего в своём Telegram-канале он отметил , что в отделении «всё было корректно и доброжелательно». Также он рассказал про постановление, которое ему вручила Перовская межрайонная прокуратура. «Из материалов проверки следует, что Тимонов М. Л. принимает участие в деятельности Open Russia Civic Movement», — процитировал он документ. Тимонов отмечает, что финансировать форум какая-либо иностранная нежелательная организация не могла — российские банки не пропускают платежи от объединений, которые Минюст пометил как «нежелательные». Он также уверен, что британская Open Russia Civic Movement не принимала никакого участия в подготовке мероприятия, а утверждения о том, что британская ORCM является «родственницей» российской «Открытой России», которая сотрудничает с «Объединёнными демократами», не выдерживает критики.

На следующий день после разгона форума на задержания отреагировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он осудил срыв мероприятия и призвал «положить конец преследованию независимых голосов».

Позже стало известно, что второй день «Муниципальной России» всё-таки прошёл в оффлайн-режиме. Об этом сообщила координатор проекта «Объединённые демократы» Анастасия Буракова, сказав, что муниципальные депутаты провели встречу «там, где им не мешают люди в форме и штатском».