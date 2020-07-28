13 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении болезни. По его данным, за последние сутки от COVID-19 в столице скончались 13 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 10 смертей.

По данным на утро 28 июля, в столице было выявлено 233 315 случаев заражения, 674 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 823 970 человек (+5271 за последние сутки), 13 539 пациентов погибли (+149 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовёт в ближайшие дни заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации с распространением коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, за последние шесть недель число случаев заболевания коронавирусом практически удвоилось.