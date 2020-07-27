10 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рассказал о распространении инфекции. По его данным, за последние сутки умерли 10 пациентов с COVID-19.

Все погибшие имели положительные результаты теста на коронавирус, а также подтверждённую пневмонию, говорится в Telegram оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 13 смертей.

По данным на утро 27 июля, в столице был выявлен 238 641 случай заражения, 694 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 818 699 человек (+5770 за последние сутки), 13 390 пациентов погибли (+85 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовёт в ближайшие дни заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации с распространением коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, за последние шесть недель число случаев заболевания коронавирусом практически удвоилось.