Звёзды Голливуда создали свой календарь на 2020 год

https://static.news.ru/photo/fac19ba8-d8ad-11ea-8acc-fa163e074e61_660.jpg Риз Уизерспун Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

В Instagram набирает популярность новый флэшмоб #2020Challenge. Его запустила американская актриса Риз Уизерспун, которая опубликовала в соцсети коллаж из своих фото. Снимки звезда посвятила происходящему в этом году.

Каждое фото олицетворяет месяц текущего года. И если январь Уизерспун сопроводила позитивным и полным надежд кадром из фильма «Блондинка в законе», то в марте, когда мир охватила пандемия коронавируса, на фото актриса выглядит удивлённой и встревоженной. К наступающему сентябрю Уизерспун разгневана и недоумевает.

Идея Уизерспун понравилась многим голливудским звёздам. Вслед за ней свои календари опубликовали Кара Делевинь, Шарлиз Терон, Марк Руффало и Мишель Пфайфер.

Все календари объединило то, что жизнерадостность в начале года сменилась на отчаяние, панику или гнев к концу года.

Шарлиз Терон

Кара Делевинь

Марк Руффало

Мишель Пфайффер

Как писал NEWS.ru, ранее тульская медсестра Надежда Жукова, которая стала звездой Интернета благодаря прозрачному защитному костюму, рассказала, что была не готова к свалившейся на неё известности. Девушка снялась в рекламе бренда спортивной одежды Zasport и заодно поделилась воспоминаниями. Знакомые скинули ей ссылку на публикацию в СМИ, когда она пришла со смены, сделавшей Надежду знаменитой.