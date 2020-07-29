Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о новой работе

23:27, 29 июля 2020
Юлия Михалкова Юлия Михалкова Фото: ru.wikipedia.org/Svetlana Stp - собственная работа, CC BY-SA 4.0

Бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о новой работе на СТС. Актриса станет участницей нового юмористического проекта.

Этой новостью артистка поделилась в своём микроблоге. Программа будет называться «Сториз», в ней будут участвовать 12 актёров, которым предстоит перевоплощаться от «библиотекаря до адвоката», от «медсестры до заключённого».

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«Очень разные юмористические истории», так охарактеризовала новую работу Юлия Михалкова.

Лёгкий, добрый и простой юмор для детей от шести до ста шести лет <...> типичный съёмочный день. Утром играла тихую, скромную учительницу обычной школы XX века, днём — «илитная селеба» XIX века, а уже через час меня снова переодели. В голодную стриптизёршу из сауны XXI века, — написала Михалкова в Instagram.

В «Уральские пельмени» 37-летняя артистка пришла гораздо позже своих коллег-мужчин. С уходом из шоу она долго не могла найти своё место в шоу-бизнесе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в будущем шоумен Сергей Нетиевский собирается реализовать шоу, которое не уступит или превзойдёт по популярности его любимое детище — «Уральские пельмени».

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